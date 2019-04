Pět let už vyčkávají cestující na českobudějovickém vlakovém nádraží na příjezd vlaků na zmodernizovaných, bezbariérových nástupištích. Teď po letech se má nového kabátu dočkat také samotná budova.

Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), uvedl, že by se zde mělo začít pracovat na jaře roku 2020. „Na přelomu ledna a února příštího roku bychom rádi vypsali tendr na zhotovitele stavby, přičemž chceme, aby stavební práce byly zahájeny po zimě,“ přiblížil Petr Hofhanzl v úterý na 16. výjezdním zasedání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje.

DVA TŘI ROKY

Co se týče termínu dokončení rekonstrukce přes sto let starého vlakového nádraží, už tak jasno není. Radka Pistoriusová, tisková mluvčí SŽDC, vysvětlila: „Ta stavba je velmi náročná. Jedná se o památkově chráněný objekt, ze zkušeností s podobnými typy staveb víme, že až teprve, když je stavba zahájena, tak se zjistí její faktický stav. Pracovat se bude pod rukama památkářů, takže se termín dokončení může měnit.“ Petr Hofhanzl dodal, že by to mělo být do dvou tří let od zahájení. Připraveno na to mají 570 milionů korun.

DALŠÍ INVESTICE

Tím ale investice do výpravčích budov v kraji nekončí. V plánu je do budoucna i rekonstrukce nádraží v Písku, Veselí nad Lužnicí a Táboře.

„Tam jsme ale teprve na začátku,“ řekl ředitel Stavební správy západ SŽDC a pokračoval: „Zpracováváme záměr projektu. Bavíme se o nějaké koncepci, o tom, co bychom tam měli udělat,“ řekl s tím, že jasno by mělo být do léta. „Potom budeme pokračovat v projektové přípravě. Tasice bude trvat zhruba dva roky, ale je třeba začít. Musíme najít vhodný model, jak jednotlivé budovy uchopit,“ dodal Petr Hofhanzl.