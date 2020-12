Zkrácená doba provozu zasáhne pizzerii sídlící v Jindřichově Hradci na náměstí Míru. Majitelem je Aleš Wagner. „V předvánočním čase je toto velký zásah, mínus dvě hodiny. Prosinec je pro nás měsíc stejný jako v sezoně červenec a srpen. Lidé se sem vždy chodili večer z trhů zahřát,“ přiblížil loňské roky majitel. V prosinci si běžně dělají v této pizzerii zásoby na spíše prodělečné měsíce jako jsou leden, únor a březen. „Pro nás je prosinec vlajkový, ale táhne se to celý rok, tak se nedá nic dělat,“ vyjádřil se k omezením Aleš Wagner. Pizzerii zavírá ve 20 hodin ale už delší dobu. „Nechceme to pořád měnit, tak máme do osmi. Vloni touto dobou jsme měli otevřeno o dvě hodiny déle. Lidé sem teď ale vůbec nechodí, je to totální propad,“ reagoval majitel.

Dagmar Kubáková, majitelka jindřichohradecké restaurace U Lucerny, také potvrdila, že hosté se do restaurace v centru města nehrnou. „Obecně je to špatné, chodí málo lidí. Hodně málo. Jsem z toho tak otrávená, že nevím, kdy se dostaneme do normálu. Na oběd tu v úterý skoro nikdo nebyl,“ hodnotí situaci.

Radim Kvitský, který pracuje jako provozní Penzionu a restauraci Perla v Jindřichově Hradci, zmínil, že měli na jaře i v září otevřené výdejové okénko, avšak na podzim zaznamenali slabý zájem o jídlo, tak ho zavřeli. „V ten moment to bylo prodělečné,“ vysvětlil, proč se okénko neudrželo. Zavřít teď musí restauraci také o dvě hodiny dříve, to mu ale tolik nevadí. „Nám jsou spíše nepříjemné omezené počty zákazníků. Jestli odejdou o dvě hodiny dříve, to už asi nehraje takovou roli,“ komentoval změnu. „Stoly máme na objednávky předem,“ dodal.

Petr Košťál z Hospody u Kapličky v obci Klikov má nyní zavřeno. Neměl ani výdejové okénko. „Je to hospoda na vesnici, kde lidí tolik není. A ryby, které připravujeme, dávat do plastového boxu…? To radši nic,“ zamýšlel se nad konzumací pokrmů. „Musíme to vydržet, raději to přežít teď, než abychom byli omezení v sezoně, kdy jsou tady turisté,“ naznačil.

AKTUÁLNĚ: Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová doplnila, že krizové opatření vlády se vztahuje na veškeré provozovny stravovacích služeb, tedy včetně stánkového prodeje. "Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť se omezuje tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně čtyři metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje a zakazují se stoly a místa k sezení," vyjmenovala.