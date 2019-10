Nejen z Prahy, pravděpodobně ze všech koutů republiky se sjedou dnes lidé do hlavního města, aby se naposledy rozloučili se zpěvákem Karlem Gottem. Ten zemřel minulé úterý ve věku osmdesát let.

LOUČENÍ S PŘÍTELEM

Položit květinu k jeho rakvi chce i velký fanoušek a obdivovatel Ondřej Unter-müller z Písku. „Už mám koupenou jízdenku. Do Prahy pojedu autobusem,“ nastínil svůj plán Ondřej Untermüller, který je sběratelem autogramů a fotografií slavných. Vypravit se chce také na sobotní zádušní mši.

Doprovodit interpreta takových hitů jako Lady Carneval, Včelka Mája, Trezor nebo Když muž se ženou snídá na jeho poslední cestě chce i šestasedmdesátiletý hudební producent a kytarista Petr Jirotka z jihočeských Malenic. Jak uvedl, s Karlem Gottem se poprvé potkali v roce 1974 a od té doby se pravidelně setkávali nejen pracovně, ale i soukromě. „Byli jsme s Karlem přátelé a jeho smrt mne, jako mnoho dalších lidí, kteří ho znali, zasáhla,“ řekl.

KOUPÍ RŮŽI

Cestu do žofínského paláce si najde i Budějčanda Kateřina Skalická, která v Praze několik posledních let pracuje. „Koupím rudou růži a půjdu,“ řekla mladá dáma. Vzpomínat na něj budou ale i ti, kteří se do Prahy nakonec nevypraví. Uctít Mistrovu památku se chystají v sobotu při svém prvním domácím zápase sezony volejbalisté Jihostroje České Budějovice. „Ještě než rozehrajeme úvodní výměnu duelu s Příbramí, vzpomeneme si na umělce, který v této hale odzpíval několik skvělých koncertů,“ uvedl manažer Volejbalového klubu Jihostroj Robert Mifka.