Pavel Hazuka se narodil 4. ledna 1950 v Jindřichově Hradci. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po splnění základní vojenské služby sedmnáct let učil a poté usedl na dvanáct let do křesla ředitele Základní školy v Kardašově Řečici.