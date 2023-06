Obyvatelé sídliště Vajgar v Jindřichově Hradci se mohou těšit na centrální park. Prostor pro odpočinek se stromy a zelení by měl vzniknout na prostranství před 5. základní školou. Nový park se stane prvním realizovaným projektem v rámci rozsáhlé studie Změň Vajgar. Jejím úkolem je zvýšit kvalitu bydlení v lokalitě s ohledem na životní prostředí a v souladu s aktuálními trendy při tvorbě veřejného prostoru.

Prostranství u základní školy podle radnice i názoru obyvatel lokality potřebuje větší zásah.

Rozsáhlá plocha parkové zeleně s několika lavičkami před základní školou je v poměrně neutěšeném stavu, stejně tak jako zpevněné plochy. Rada města proto schválila podání žádosti o dotaci na nový park. V lednu příštího roku se totiž chystá vyhlášení 64. výzvy IROP, která je zaměřená na veřejná prostranství jako jsou parky, náměstí a podobně. Dotace by městu mohla pokrýt až 85 procent z celkových výdajů.

„S ohledem na potřebnou projektovou připravenost k podání žádosti zadala rada města zpracování projektové dokumentace centrálního parku na sídlišti Vajgar autorům územní studie architektovi Tomáši Benešovi a Andree Junkové. V centrálním parku jsou plánovány především zpevněné plochy, mobiliář, výsadby, případně přesadby stávajících dřevin. Jsou zde také navrženy prvky, které usilují o hospodaření s dešťovou vodou, a snaží se o její akumulaci a zasakování, jakými je například síť poldrů a vsakovacích pásů,“ vysvětlil jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Žádost o dotaci pro město zpracuje společnost GPROJECT za cenu 250 000 korun bez DPH s tím, že cena se hradí až poté, co je projekt schválený k financování.

Obyvatelé sídliště Vajgar centrální park vítají. „Stromy u laviček tady měly být už dávno, protože pokud tam sedí staří lidé, tak je to nezvladatelné. Už když jsem tu měla maminku, musely jsme si brát sebou neustále deštník, protože nikam nedošla. Ty nové stromy, co zasadili, jsou sice pěkné, ale nic to nevyřeší, protože pod nimi nejsou lavičky,“ podotkla Jarmila Picková.

Souhlasila i další z obyvatelek. „Chodím sem často na procházku se psem a chybí mi tady více zeleně. Navíc, když si sednu na lavičku, praží na mě slunce a dlouho se to nedá vydržet. Výraznější proměna tomu prostoru určitě prospěje,“ řekla Michaela Bílková.

Pokud by město s žádostí o dotaci na nový park uspělo, samotná realizace bude probíhat od léta 2024 do jara 2025.