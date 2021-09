Vyráběli jste Anticovid. Pomohli jste složkám IZS v těžké době epidemie. Máte je stále na skladě?

Když vypukla epidemie, tak naše firma zareagovala velmi rychle a začali jsme vyrábět dezinfekci do pěti litrových kanystrů. Zásobovali jsme složky IZS. Byl o to takový zájem, že jsme vyráběli v sobotu i v neděli. Když jsme vyzásobili trh, tak nám ve skladu zůstalo asi šest tisíc kanystrů, nyní se snažíme již rok, tyto zbylé, vyprodávat. Ale tím, že se začalo očkovat a nosí se respirátory, tak na dezinfekci se zapomnělo a lidé už ji nepoužívají.

Minulý týden podnik navštívil hejtman Jihočeského kraje, Martin Kuba. Řešili jste zbylé zásoby?

Požádal jsem pana hejtmana, zda by v rámci zásobování škol nebo nějakého projektu nepomohl a zda by úřad nevěděl, kde by se dala dezinfekce upotřebit. Prodávám ji za skutečně symbolickou cenu. Měsíčně jí prodáme stovky, ale těch kanystrů je takové množství, že bez nějaké pomoci to nevyprodáme.

Z jaké strany je nyní poptávka po Anticovid dezinfekci?

Nyní jsou to soukromé fabriky, kde se denně dezinfikují ruce. Prodáváme ji, ale málo. Covid tady byl, je a bude. Bohužel lidé už tomu přistupují laxně, ale ukazuje se, že tato epidemie tu opět narůstá…

Co teď jindřichohradecká likérka vyrábí nejvíce? O jaký alkohol je v Čechách velký zájem?

Je to klasika – Tuzemský rum. Připravujeme se na Vánoce. Chystáme i skleněné plachetnice půl litrové. Dárkové plachetnice teď zrovna jedou kamionem z Ruska. To bude moc hezký dárek na Vánoce.

Zvýšili jste produkci Absinthu. Proč tomu tak je?

Osmdesát procent Absinthu vozíme do zahraničí a jak se blíží zima, tak výroba stoupá. Tento artikl se dá prodat v celém světě. Je to vysoko alkoholní lihovina a lidé to třeba využívají na flambování masa. Jsme největší výrobce Absinthu v Evropě.

V médiích se hovoří o zdražování potravin. Bude dražší v obchodech i „Tuzemák" či „Vaječňák“ nebo už teď za ně zaplatíme více?

Tuzemák ještě není dražší, ale je pravda, že veškeré komponenty a suroviny na výrobu alkoholu se zdražují. Zdražil se líh, kartony, zdražují se lahve, etikety. Takže připravujeme návrh na zdražení pro obchodní řetězce a odběratele, ale bohužel konkurence je tak veliká, že ty největší obchodní řetězce nám nedovolí zdražit. U nás to zdražení bude až třeba na konci roku nebo od Nového roku. Ale bude to jedno nebo maximálně dvě procenta. Takže to zákazníci oproti jiným potravinám ani nepoznají.

Má firma dostatek zaměstnanců?

Sháníme zaměstnance, obchodního zástupce, paletáře, skladníka. Technické profese nejsou na trhu, chybějí.

Trápí likérku nějaký problém? Město řeší obnovení zastávky a točny autobusů u Fruka…

Rok a půl sem nezajíždí městská doprava. Předtím zajížděla a vozila nejen mé zaměstnance. Městská končí u hřbitova a zaměstnanci musí docházet pěšky asi 300 metrů. Byla zde přímo zastávka Fruka. Autobusy se tu nemají kde otočit. Spoje fungují, ale končí o zastávku níže. V zimním období, kdy je tma ráno i večer, tady není ani osvětlení. Takže by to mělo město vyřešit.

O vás je známé, že se rád potápíte. Kam plánujete ještě letos letět?

Za dva týdny bych měl letět do Indonésie, ale je bohužel zavřená, tak nevím, jestli poletím. V prosinci se pojedu potápět na Maledivy. To bude už po čtrnácté.