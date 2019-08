Staré Město pod Landštejnem - V pořadí již 16. slavnosti se letos tak jako již pokaždé v půli měsíce srpna konaly ve Starém Městě pod Landštejnem. A znovu pro všechny úplně zadarmo.

Dvoudenní maraton hudby, tance a zábavy byl i tentokráte po celý víkend rozvržen tak, aby si každý z obyvatel a zároveň i každý návštěvník České Kanady přišel na své. Páteční hvězdou večera se stal zpěvák Marek Ztracený se svým Ztraceným Bandem, a to do slova a do písmene, neboť zatímco kapela přijela na sousední Jindřichohradecko vozem, on sám na slavnosti přiletěl vrtulníkem z jiné, ryze privátní akce.