Jak vám osobně se žije v Suchdole?

Bydlím tady od narození a měl jsem to štěstí, že jsem byl fyzicky s tehdejším starostou v Poslanecké sněmovně v okamžiku, kdy město svůj statut získalo. Rád si na to občas vzpomenu. Nemluvme ale jen o městě jako takovém, Suchdol je součástí velké rodiny zvané Suchdolsko, do které patří i místní částí a osady. Jedno bez druhého by zkrátka nebylo to pravé ořechové. Tvrdím, že Suchdol je srdce a místní části a osady mu dodávají potřebnou okysličenou krev. Pečovat ale je třeba trvale o celé Suchdolsko a pokud možno se stejnou intenzitou, což je vzhledem k rozloze území 64 km² čím dál více obtížnější. Všech více než 3500 trvale žijících lidí si spolu s návštěvníky a turisty žádá nejen zachování vesnického způsobu života, ale také městské služby, jako je školství, zdravotnictví, rozvoj infrastruktury, sport a jiné.

Jaké tu máte významné památky?

Suchdol nemá příliš stavebních památek, jako je třeba historické náměstí. Máme zde především sakrální památky. Hlavní památkou Suchdola je kostel svatého Mikuláše, v jádru v gotickém slohu. Dále tu máme kapličky na Boru, v Hrdlořezích, na Klikově a v Suchdole a různé křížky a pomníky v místních částech. Hezké jsou vesnické domy skoro ve všech místních částech. Někdy nám na úřad zašlou fotky návštěvníci – na nich, vedle přírody, vidíme právě tyto motivy. Lidé sem jezdí hlavně za přírodou. Nejsou to jen známé pískovny v okolí a vodácká řeka Lužnice. Suchdolsko je krajina „ve znamení vody“, stékají se u nás řeky Lužnice a Dračice, jsou tu rybníky a zmíněné pískovny, ale zasahují sem i mokřady – například přes přírodní rezervaci Červené blato vede naučná stezka pro pěší. Návštěvníci sem přijíždí na kolech a nejčastěji se ubytovávají v soukromí nebo v kempech.

Kam byste turisty mohl v Suchdole pozvat?

Největší akcí pořádanou městem bývá SuchdolFest, který se koná s podporou Jihočeského kraje. Loni se konal už osmý ročník. Jedná se o letní open air koncert začínajících i známých kapel z celé republiky. Své místo si u nás ale drží třeba i dechovka. Kromě toho, že se venkovní akce pořádají u kulturního domu přímo v obci, se snažíme využít městské pozemky u pískoven – už několikrát jsme pořádali filmová promítání nebo taneční zábavy na pláži u pískovny. Určitě jsem na něco zapomněl, takže k nám zvu milovníky hudby všech žánrů.

Město tedy žilo bohatým společenským životem, když tu nebyl covid. Jakými akcemi život v Suchdole obohacujete?

Pokud zůstaneme u hlavní turistické sezóny, na začátku, na přelomu června a července, se obyčejně koná městská slavnost, která bývá věnována dechové hudbě. Produkce dechovek je u nás stále populární, v posledních letech k nám zajížděly kapely jako Babouci nebo Šumavanka. V naší partnerské obci Brand-Nagelberg je hlavní kulturní událostí roku mezinárodní festival dechových hudeb Der böhmische Traum – Český sen. Dále můžeme zmínit suchdolskou pouť, s klasickými pouťovými atrakcemi a s pouťovou zábavou, která se koná v srpnu. Na závěr turistické sezóny pořádáme akci s názvem Ahoj léto.

Kde si lidé mohou zasportovat?

Bohužel při slovech sportovní nebo volnočasové aktivity cítím vůči veřejnosti velký dluh. Ale jsem optimistou a chtěl bych se nejen v Suchdole, ale i v místních částech zasadit o vznik nových hřišť a sportovišť. V Suchdole je několik organizací, které umožňují sport. Asi největší členskou základnu mají fotbalisté a hokejbalisté. Dále tu máme tenisty. Po dohodě lze využít sportoviště těchto organizací. K tipu na vycházku do přírody, kromě již proslulé "Cesty kolem světa", kterou tvoří lokality s názvy států či evropských měst, čím dál více místních i návštěvníků objevuje doposud možná trochu "utajené" lokality, jako jsou stezky a pěšinky kolem řeky Lužnice či Dračice, malé a velké pískovny v Tušti, nebo rybníky u osad Tři Facky, Benátky nebo Hrdlořezy. Jsme ale zejména region jako stvořený pro cykloturistiku, kterou většina návštěvníků preferuje.