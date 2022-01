Maminka Karolína Housková i tatínek Vít Karásek z něho mají velikou radost. „Je strašně hodný, klidný, spinká, papá,“ usmívají se šťastní rodiče. Když očekávali narození svého prvního potomka, vůbec by je nenapadlo, že by se právě jejich syn mohl stát prvním občánkem Jindřichova Hradce narozeným v roce 2022. Původní termín porodu byl totiž podle maminky už 26. prosince.

„Moc se mu ale nechtělo. Asi se mu u maminky líbilo,“ krčí rameny. Dodává, že tohle prvenství i dárky, které malý Teodor dostal na Tři krále od jindřichohradeckého starosty Jana Mlčáka, jsou odměnou za vše, co předcházelo narození jejich synka. Malý Teodor Karásek musel nakonec na svět přijít císařským řezem. Rodiče tak sice nemají představu, kolik miminko při narození měřilo, ale váha ukázala krásných 4770 gramů.

O tom, zda a kdy se Teodor dočká sourozenců, je zatím předčasné mluvit. „Jsme mladí, já bych si ráda dodělala vysokou školu. Takže jestli to bude za pět, deset let nebo třeba za tři roky, to se uvidí. Ale v budoucnu určitě bude,“ ujistila Karolína Housková.

Nejenom ona, ale i ostatní maminky v jindřichohradecké porodnici, se nyní musí obejít bez tradičních návštěv příbuzných kvůli platným opatřením. Karolína Housková je ale ráda, že alespoň tatínci mají výjimku. "A na druhou stranu můžu říci, že je tady aspoň klid. A šestinedělí se dá prožít i bez návštěv a v klidu a možná je to tak lepší. Ale kdyby sem nemohli ani tatínci, bylo by to špatné hlavně na psychiku," uzavřela.