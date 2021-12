Aktuálně už hodně pokročily zemní práce a v terénu už se zřetelně rýsuje budoucí komunikace. Úsek dlouhý zhruba 2,7 kilometru staví firma Swietelsky. Obchvat vedený kolem obce Dolní Lhota přinese zklidnění provozu a také větší bezpečnost. Místním obyvatelům by se mělo ulevit také od současného hluku. Zmizí také ostrá zatáčka na odbočce mezi Dolní Lhotou a Lásenicí.

Zkušenost ze Stráže

„Účelem stavby je zlepšení směrových a výškových parametrů komunikace I/34 mezi Stráží nad Nežárkou a Lásenicí a vyvedení dopravy z obce Dolní Lhota mimo zástavbu," řekl při zahájení akce generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Nová silnice je řešena jako dvoupruhová se dvěma úrovňovými křižovatkami, mezi které bude přidán jeden jízdní pruh pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec.

Ulevit by se mělo hlavně obyvatelům Dolní Lhoty. Ta patří pod Stráž nad Nežárkou. Podle starosty Stráže nad Nežárkou Jiřího Krupičky čekají na obchvat obyvatelé Dolní Lhoty jako na smilování přibližně dvacet let. Starosta připomněl rok 2007 a otevření obchvatu Stráže, který měl pro město velký význam. „Přineslo to zklidnění provozu a větší bezpečnost. Podobně to očekáváme i kolem Dolní Lhoty. Doprava je zde čím dál intenzivnější a ve Lhotě žijí převážně starší lidé, kteří využívají autobusové zastávky po obou stranách silnice. Pro některé je složité silnici bezpečně přejít. Takže na obchvat se moc těšíme,“ zdůraznil Jiří Krupička.