Zlomená lícní kost, přeražený nos a čtyři nalomené zuby. Takový je výčet zranění, se kterými se měsíc a půl musel léčit muž napadený na jedné z třeboňských diskoték v polovině letošního března.

Podle jindřichohradecké policejní mluvčí Hany Millerové měl agresor kolem půl druhé hodiny ranní nevhodným chováním vyprovokovat poškozeného muže a vyzvat jej k tomu, že si všechno vyřídí venku před podnikem. „Před vchodem do diskotéky jej měl podezřelý muž napadnout údery pěstí do hlavy, a to před zraky nejméně šesti dalších lidí,“ upřesnila mluvčí. Potyčku se podařilo rozehnat až přátelům napadeného muže a také členům diskotékové ochranky.

„Poškozený muž vlivem napadení utrpěl zranění, což mělo za následek hospitalizaci v českobudějovické nemocnici se šestitýdenní dobou léčení. Byl navíc omezen tím, že byl odkázán pouze na příjem kašovité stravy,“ sdělila Hana Millerová.

Až počátkem tohoto týdne si násilník převzal z rukou třeboňských policistů sdělení ze dvojice přečinů – výtržnictví a úmyslného ublížení na zdraví. Pokud soud podezřelého muže uzná vinným, hrozí mu v krajním případě až tři roky za mřížemi.