Problém s parkováním denně řeší i starosta města Michal Kozár, který na Vajgaru také bydlí. "Když přijedu po deváté večer, tak musím hodně dlouho kroužit, abych našel nějaké volné místo. Často chodím od auta domů poměrně daleko," řekl. Nové podzemní parkoviště by podle starosty mohlo vzniknout pod vnitroblokem ve tvaru podkovy v části, kde se zvedá terén. "Ta místa v garážích by se buď pronajímala nebo prodávala, aby tam byla ekonomická návratnost, protože z veřejných zdrojů takové stavby není možné budovat bezplatně. Podzemní parkoviště by odlehčilo vnitřním komunikacím a lidé by měli jistotu toho, že mají své vozy pod krytým stáním," upřesnil Michal Kozár. Posouzení stavby podzemních garáží zároveň odsune letos plánované asfaltování silnice kolem vnitrobloku sídliště. "Projektanti počítají různé varianty podoby podzemního parkoviště a měli by nám k tomu poskytnout i základní ekonomickou analýzu, od které se poté budeme moci odrazit a zhodnotit, jestli je to reálné nebo ne," uvedl starosta Kozár. Studie by podle něj měla být hotová nejpozději v dubnu. Samotná revitalizace Vajgaru, kterou mohli obyvatelé sídliště ovlivnit prostřednictvím dotazníkového šetření, pak začne během příštího roku.

Město plánuje postupně upravit všechna sídliště na svém území. Ještě letos proto odstartuje projekt Změň Hvězdárnu.