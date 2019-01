Tábor - Dveře se zavřely. Osmiletý kluk zůstal v autobuse sám. Jeho babičce totiž řidič MHD zavřel před nosem.

Ilustrační foto | Foto: Daniel Vacek

Přestože ho ostatní cestující upozorňovali, že ujel paní, která má uvnitř dítě, nezastavil. „Dobíhali jsme s vnoučkem linku třicet na zastávce u Kotnova. Kluk se do autobusu ještě dostal. I když mě řidič musel zahlédnout, dveře se zavřely a on se rozjel,“ vzpomíná na prosincový den pětašedesátiletá Hana z Horek.

A zřejmě na něj hned tak nezapomene. „Nějaké ženské na autobus ještě klepaly, aby zastavil. Řidič jen mávl rukou a odjel,“ tvrdí.

Redakci Deníku se podařilo řidiče vypátrat. O záležitosti jsme s ním mluvili a slíbili i jemu zachovat anonymitu.

„Autobus byl tehdy úplně plný. Ještě si u mě někdo kupoval jízdenku. Nikomu schválně neujíždím. Nevím, proč bych to dělal zrovna téhle paní,“ reagoval.

Obrovský strach o vnuka, kterého měla paní Hana na starosti, ji dohnal k nevídanému sportovnímu výkonu. „Ani nevím, jak jsem vyběhla ten kopec za mostem. Víte, jak to na Horkách vypadá. Kolikrát má problém přejít i dospělý, natož takhle malý kluk,“ vysvětluje své obavy chlapcova babička.

Kloučka se naštěstí ujala sousedka, která s ním vystoupila a přes rušnou silnici jej převedla. Paní Hana doběhla domů chvíli poté, co dorazil v pořádku i její vnuk.

„Víte, to není žádný hloupý kluk. Říkal mi: Babi, kdybys viděla, co ostatní v autobuse na řidiče volali. Je to taková bezohlednost,“ kroutí nevěřícně hlavou.

Řidič ale upozornil, že od toho jsou v autobuse u každých dveří zvonky. „V našlapaném autobuse těžko někoho uslyším. Kdyby někdo z cestujících zazvonil, určitě bych zastavil,“ hájí se.

Paní Hana i otec dítěte si poté stěžovali na Comettu. „Vím o tom. Pokud bývají stížnosti oprávněné, vždycky to řidiče něco stojí,“ řekl ředitel divize městské hromadné dopravy Petr Pistulka.

Kromě dopadu na prémie si řidič vysloužil i zápis na „tabuli cti“. „Dáváme sem všechny stížnosti, to proto, aby si i ostatní řidiči dávali pozor,“ zdůvodnil Pistulka. Dodal, že mezi jejich řidiči ale určitě není nikdo, kdo by schválně ujížděl cestujícím.