Josef Novák z Lomnice nad Lužnicí miloval celý život aktivně sport. Nejen že běhal, vytáhl i silničku, v zimě běžky, ale také se rád vydával do Alp či Vysokých Tater. Jenže v roce 2018 se probudil vedle postele a nevěděl, co se stalo. Mrtvice mu otočila život naruby, teď chystá třiašedesátiletý muž knihu o tom, co prožil.

Kniha. Ilustrační foto. | Foto: Deník/repro

Zdroj: Archiv Josefa Nováka„V ložnici bylo najednou plno lidí. Záchranářka řekla jediné: Mozková cévní příhoda, a započal můj boj s časem. Rychle do sanitky a už jsme uháněli do Českých Budějovic,“ vypráví dnes Josef Novák. Z nemocnice si pamatuji slova pana doktora: „Dobré bylo, že otok mozku nebyl velký,“ říká muž, který je částečně ochrunutý. „Hlava zůstala netknutá, zrak, sluch, myšlení, vzpomínky, kompletní minulost, psaní, mluvení, to zůstalo díkybohu v pořádku,“ líčí.