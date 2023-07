Budova zámeckého pivovaru svému účelu neslouží už desítky let. Uvnitř dříve přebývali lidé bez domova a hromadil se tam nepořádek. Město proto objekt zabezpečilo tak, aby se do něj už nikdo nedostal. Budova je v havarijním stavu a nutně potřebuje radikálnější zásah. „Na některých místech už se to rozpadá, střechou tam zatéká voda. Nedá se říci, že by objekt byl v zakonzervovaném stavu, může ještě třeba patnáct let vydržet, ale také to klidně může za dva roky spadnout. Byl bych velmi nerad, aby k tomu došlo a byla by to určitě špatná vizitka pro nás všechny,“ posteskl si starosta města Michal Kozár.