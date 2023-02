Zdroj: urbanová jana

Více než 12 kilometrů dlouhá trasa kolem rybníka vede po polních a lesních cestách, lučních pěšinách i rybniční hrázi. Během procházky uvidíte knížecí hrobku, pláž Ostende, rašeliniště i další zajímavosti. Jednou z nejstarších pravidelných účastnic cesty kolem Světa je i Milena Lorencová, které bude 81 let. "Kolem Světa se projdu každý rok dvakrát až třikrát, chodívala jsem dříve s manželem, pak s vnoučaty i kamarádkou. Třeba na nový rok, to chodí hodně lidí. Celou trasu ujdu za 1 hodinu a 40 minut. Snažím se hýbat, dokud to jde. V létě jezdím na kole a v zimě chodím pěšky," rozpovídala se paní Milena.

Cesta kolem světa končí na hřbitově sv. Jiljí u místa posledního odpočinku Jiřího Hanzelky. Přestože se známý cestovatel narodil v roce 1920 ve Štramberku, pochovaný je právě v Třeboni. "Víme stoprocentně, že oba pánové, Hanzelka i Zikmund, sem pravidelně jezdili kempovat k rybníku Svět a pan Hanzelka se tady pravděpodobně také seznámil se svojí první ženou Hankou, která měla pocházet z okolí Třeboně a zakoupili tady hrob, který byl rodině Hanzelků věnován," přiblížila organizátorka Jana Vítková.

Jiří Hanzelka spolu s Miroslavem Zikmundem byli legendárními cestovateli. Se stříbrnou Tatrou 87 projeli v letech 1947 až 1950 Afriku a Jižní Ameriku. Druhou cestu do Asie a Oceánie absolvovali v letech 1959 až 1964 ve dvou terénních automobilech Tatra 805. O svých cestách napsali Hanzelka se Zikmundem více než dvacítku knih, natočili sto padesát krátkých a čtyři celovečerní filmy a k tomu stovky rozhlasových reportáží.