„Naším cílem není zpřístupnit návštěvníkům během Dnů evropského dědictví co nejvíce památek bez vstupného, ale chceme jim nabídnout mimořádné prohlídky, které představí památkový objekt v nových souvislostech. Usilujeme o to, aby si návštěvníci i s ohledem na letošní téma uvědomili, co obnáší život v památkách a s památkami a jak sami mohou přispět k ochraně našeho kulturního dědictví,“ říká tisková mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

O víkendu 9. a 10. 9. nabídne zámek Jindřichův Hradec unikátní prohlídky běžně nepřístupnými interiéry Španělského křídla, včetně zelené světnice a soukromé kaple Jindřicha IV. z Hradce z konce 15. století. „Budete moci zavítat i do jindřichohradeckého podzemí, podívat se, jak vypadá zámecká studna zespodu a dozvědět se více o rekonstrukci zámku v 80. letech 20. století,“ láká k návštěvě kastelán Jan Mikeš. Prohlídky startují v 10.30, 13.00 a 15.00 h a potrvají zhruba 90 minut. S ohledem na hůře přístupné prostory nejsou vhodné pro návštěvníky s pohybovým omezením a děti do 6 let. Dospělí zaplatí 200 Kč.

Veteránské skvosty ozdobí jižní Čechy. South Bohemia Classic startuje už v pátek

Turisté, kteří zavítají na třeboňský zámek během víkendů 9. - 10. 9. a 16. - 17. 9., si mohou vybrat tematickou prohlídku soukromými schwarzenberskými apartmány s názvem Zvířata v životě Schwarzenbergů. „V životě rodiny Schwarzenbergů hrála zvířata velkou úlohu, a to jak domácí mazlíčci, tak užitková zvířata i lovná zvěř. Srdeční záležitostí kněžny Idy byli ušlechtilí poštovní holubi. Její manžel kníže Adolf Josef doslova rozmazloval smečku svých loveckých psů,“ sděluje kastelánka Erika Suchanová. Pokud přijdete, dozvíte se mnohem víc, například co to byla bobrovna, jak fungoval spolek pro zvelebení drůbeže, kdy a jak se malí šlechtici učili jezdit na koních, ale i jaké zvířecí pochoutky se servírovali na knížecí stůl. Prohlídky začínají vždy v 11.00, 13.30 a 15.00 h a nejsou vhodné pro děti mladší 5 let. Vstupenka pro dospělého je za 200 Kč.

Návštěvníci hradu Landštejn se mohou po oba víkendy 9. - 10. 9. a 16. - 17. 9. těšit na komentované prohlídky areálu, které se zaměří na hlavní téma letošních Dnů evropského dědictví - život v památkách. „Věnovat se budeme životu v minulosti a ukážeme návštěvníkům to, co zbylo z přímých prvků každodennosti, tedy vytápění, hospodářské budovy, vstup do hradu nebo opevnění, které zajišťovalo bezpečí obyvatel hradu. Povídat budeme o úřadech a dalších povinnostech či zábavách hradních pánů,“ přibližuje náplň mimořádných prohlídek kastelánka Eliška Niederová. Začínají v 11 a 14 h. Základní vstupné činí 120 Kč.

Rybník kolem Červené Lhoty dál čeká na opravu hráze. Turisté často nic nepoznají

Během Dnů evropského dědictví návštěvníkům pravidelně otevírá běžně nepřístupné prostory také správa zámku Hluboká. Letos, v sobotu 16. 9. od 10 do 16 h, si veřejnost může prohlédnout historickou zámeckou vodárnu na břehu řeky Vltavy v městské části Hluboká - Podskalí, která v letech 2020 až 2021 prošla velmi náročnou rekonstrukcí. „Historie vodárny sahá až do první poloviny 16. století, kdy dřevěné trkače tlačily vodu do tehdejšího hradu. Budova současné vodárny pochází z 18. století a Francisovy turbíny, které vltavskou vodu čerpají na zámek dodnes, jsou z roku 1908,“ informuje kastelán Martin Slaba. Návštěvníkům budou k dispozici odborníci, kteří se na obnově této unikátní technické památky podíleli. Vstup je zdarma.

Jihočeští památkáři mimořádně zpřístupní veřejnosti i kostel Nejsvětější Trojice na Pražském předměstí v Českých Budějovicích, který je součástí budovy bývalého městského špitálu. Kostel bude otevřen k volným prohlídkám v sobotu 16. 9. mezi 10. až 16. hodinou. Pro zájemce jsou připraveny i komentované prohlídky, a to v 10, 12 a 14 h. Vstup je zdarma.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) oslaví i Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Ředitel Michal Goetz vysvětluje: „Jsem velmi rád, že i my se můžeme pyšnit několika významnými barokními i funkcionalistickými stavbami, které jsou součástí našeho areálu a jsou v seznamu EHD. Je to architektonické prolnutí minulosti a současnosti. A co je důležité, během celého roku poskytujeme prohlídky v našich unikátních prostorech i veřejnosti. Architektonické skvosty nejsou tedy přístupné jen pro pacienty a zaměstnance nemocnice, ale může je navštívit kdokoliv se zasvěceným odborným výkladem, který klade důraz na vývoj a pokrok v oblasti psychiatrické medicínské praxe v časovém období 100 let.“

Psychiatrická nemocnice Opařany dostane posilu v podobě dalších lékařů

Dětská psychiatrická nemocnice se rozkládá na osmi hektarech, kde je postaveno 27 staveb, z toho 4 z nich jsou kulturní památkou. Jedná se kromě kostela dále o barokní bránu sv. Markéty, budovu A spolu s unikátním refektářem (jídelna a obřadní místnost bývalého kláštera) a hodinami na budově A z roku 1895 i vodárenskou věž, postavenou v roce 1901. Sám park s více než 500 stromy, který je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy, je také chráněn jako kulturní památka. Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem 130 let. Celý areál představuje z urbanistického i architektonického hlediska hodnotný fenomén, s pozoruhodně příjemnou atmosférou.Návštěvy veřejnosti jsou možné uskutečnit po domluvě na telefonním čísle 381 204 211.

A pozadu nezůstanou ani další pozoruhodná místa v regionu. V rámci Dnů evropského dědictví můžete například v Dačicích navštívit zdarma Městské muzeum a galerii Dačice, klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, věž a kostel sv. Vavřince. Slavonice otevírají k prohlídkám muzea, věž, podzemí, ale také freskový sál, Dačickou bránu, dům č. 476, kostel Božího Těla, kapli Sv. Kříže, kostelík Sv. Jana Křtiteel a kostel Nanebevzetí Panny Marie, vydat se můžete také na prohlídku města či do pevnostního areálu.

K městům, která se k akci připojují každoročně, patří také Soběslav. Během soboty 9. září budou zdarma zpřístupněny prostory hradu, Galerie Hláska, Blatského muzea a městské věže. (hst)