O sportoviště a areály v majetku města se stará firma Služby města. Areály si od města pronajímá. Radnice potom příjmy z nájmů vrací zpátky do údržby a oprav jednotlivých sportovišť.



Podle jednatele Služeb města Ivo Ježka připadne největší letošní částka, konkrétně sedm set tisíc korun, na výměnu osvětlení ve sportovní hale. „Dále chystáme úpravy v plaveckém bazénu v celkové hodnotě půl milionu korun. Jedná se zaprvé o instalaci protiskluzových prvků v relaxačním bazénu, potom o výměnu oběhových čerpadel ve strojovně bazénu a o výměnu UV lamp na čištění vody,“ vysvětlil. Nezapomíná se ani na nejmenší plavce – ti se dočkají nového vybavení v dětském koutku.



Další peníze bude město investovat do nového osvětlení (700 tisíc korun) a do výměny čerpadla vytápění (43 tisíc) ve sportovní hale.

„Pořizovat také budeme mantinely pro dětský minihokej na zimní stadion,“ doplnil Ivo Ježek.



Co nájmy zaplatí?

Protiskluzové prvky v relaxačním bazénu, 130 000 Kč

Vybavení dětského koutku v bazénu, 70 000 Kč

Výměnu oběhových čerpadel v bazénu, 100 000 Kč

Výměnu UV lamp a servis ozonogenerátorů v bazénu, 200 000 Kč

Mantinely pro mini hokej na stadionu, 65 000 Kč

Výměnu osvětlení ve sportovní hale, 700 000 Kč

Nové čerpadlo vytápění ve sportovní hale, 43 000 Kč

Hudec Adam