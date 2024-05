/VIDEO/ Nová nákupní zóna na okraji Jindřichova Hradce roste před očima. V loňském roce stavbaři dokončili komunikace, které budou lokalitu obsluhovat a další potřebnou infrastrukturu včetně veřejného osvětlení. V současné době už stojí i některé z budoucích prodejen. Otevření jednoho z obchodů by mohlo proběhnout už během léta.

Nová nákupní zóna u Jindřichova Hradce | Video: Jana Urbanová

Retail park s několika dalšími samostatnými prodejnami roste u kruhového objezdu naproti sídlišti Hvězdárna a zabírá plochu o velikosti téměř tří hektarů. „V současné době probíhají práce na výstavbě prodejny Mobelix, hlavní budovy pro jednotlivé prodejce, KFC a samoobslužné benziny a myčky. Na ostatních budovách, které budou také součástí celého obchodního centra probíhají přípravné práce pro výstavbu. Stavební práce by také měly co nejdříve začít na prodejně Unihobby,“ sdělil i postupu prací zástupce investora společnosti De Linea Christian Stundner.

Chystá se také stavba parkoviště, které v rámci celého obchodního komplexu nabídne až 900 parkovacích míst. „Z parkoviště zatím nemáme hotového nic, pouze část venkovní kanalizace. Začít stavět by se mělo nejpozději do dvou měsíců,“ upřesnil Radim Vodrážka, stavbyvedoucí společnosti JTA. Stavbařům dělala od počátku problémy voda, na pozemku se totiž tvořily rozlehlé laguny a firma tak musela udělat stabilizaci plochy.

Nákupní zóna u Hradce se rýsuje. První zákazníci si nakoupí už v příštím roce

Lidé z Hradce a širokého okolí se mohou mimo jiné těšit i na prodejny, které zatím ve městě nejsou. „Půjde o Mobelix, Unihobby, KFC, potravinářské prodejny a další. Nájemci prostor v hlavní budově jsou již dohodnuti se společností Intercora, na které bude vlastní provozování celého centra. Jména prodejen, které do Jindřichova Hradce zveřejníme, jakmile to bude možné,“ přislíbil Christian Stundner. Jak Deník zjistil, nákupní centrum nabídne například značky New Yorker, Sinsay, Tedi, Prospánek, Action, Martes Sport nebo Datart. Uprostřed retail parku ve tvaru písmene L pak vznikne velká prodejna Albert a na okraji komplexu vyroste samostatná avizovaná prodejna Lidl.

První z obchodů nové nákupní zóny by zákazníci mohli navštívit už během léta. „Nyní probíhají také jednání, že by se mohli zákazníci dočkat i otevření prodejny Möbelix v letních měsících letošního roku,“ dodal za společnost De Linea Christian Stundner. Podle informací Deníku se prodejna Möbelixu otevře v polovině července. Předpokládané zahájení provozu celého retail parku je pak naplánované na pozdní podzim letošního roku.

Zdroj: Jana Urbanová

Nová obchodní zóna na okraji města navíc výrazně pomůže pracovnímu trhu. Přinese totiž více než dvě stovky nových míst. U nákupního komplexu je do budoucna v plánu také odpočinková část se zelení, která by měla vzniknout ve směru k zahradnímu centru.