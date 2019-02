Nová Bystřice – Vloni nově vydláždili Mírové náměstí. Letos dokončí opravu chodníků a připravují projekt na renovaci přilehlých uliček.

Nová Bystřice. Ilustrační foto náměstí. | Foto: Deník/Jana Hýbková

Kompletní rekonstrukci povrchu Mírového náměstí dokončilo město v loňském roce. Asfaltové povrchy nahradila kamenná dlažba, která bystřickému centru vrátila původní malebný vzhled.



Stavební úpravy náměstí si dosud vyžádaly necelých šest milionů korun bez DPH a město je realizovalo bez dotací. Podle informací tajemníka městského úřadu Rudolfa Hubingera by mělo v rámci druhé etapy projektu letos dojít na renovaci povrchu chodníků.



Radnice v současnosti připravuje už i třetí etapu obnovy Mírového náměstí v jeho dolní části a přilehlých uličkách. „Zde bychom také chtěli položit kamennou dlažbu, abychom centru města navrátili jeho historickou tvář,“ podotkl Rudolf Hubinger. „V jedné části náměstí došlo v šedesátých letech minulého století k demolici čtyř domů. Jejich půdorysy bychom chtěli alespoň symbolicky vyznačit do dlažby v místech, kde stávaly,“ popsal tajemník.



K realizaci třetí etapy by chtěli v Nové Bystřici přistoupit v příštím roce.