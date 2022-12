Obědová menu v restauracích v Jindřichově Hradci se nejčastěji pohybují od 130 korun výše. Školní jídelny pro veřejnost vyjma seniorů většinou nevaří. Je to především z kapacitních důvodů. "Vaříme pro speciální školu, střední odborné učiliště, charitu a některé jednotlivce, kteří s námi mají smlouvu. Zájem ze strany veřejnosti by asi byl, ale organizačně bychom to nezvládli, protože máme přes 500 dětí, většina z nich chodí na obědy a musí se vystřídat během dvou hodin," vysvětlil ředitel 3. základní školy v Jindřichově Hradci Ladislav Chocholouš s tím, že jeden oběd prodává škola svým strávníkům za 84 korun.