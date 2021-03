Jindřichův Hradec

Jan Tržil, Jindřichův Hradec, 67 let

Irena Kostková, Lovětín, 90 let

Růžena Hronzová, Lodhéřov, 81 let

Marie Kropíková, Tušť, 71 let

Vladislav Tůma, Horní Meziříčko, 87 let

Třeboň

Blanka Stehlíková, Třeboň, 67 let

Danuše Hubená, Tušť, 73 let

Václav Hromíř, Suchdol nad Lužnicí, 88 let

Růžena Jiráčková, Třeboň, 79 let

Dačice

Otakar Nix, Dačice, 71 let

Jan Tesař, Lipnice, 68 let

Ing. František Benda, Velký Pěčín, 77 let

Jiří Kozel, Slavonice, 79 let

Břetislav Pavlů, Dačice, 73 let

Emilie Schneiderová, Červený Hrádek, 88 let

Zdeňka Straková, Slavonice, 79 let

Václav Bílek, Slavonice, 85 let

Vladimír Michna, Dačice, 77 let

Jiří Tardon, Dačice, 63 let