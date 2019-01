Jindřichohradecko - V uplynulých dnech nás opustili:

Jindřichův Hradec

Zdeňka Mikšíková, Jindřichův Hradec, 78 let

Zdeňka Hejlíčková, Jindřichův Hradec, 78 let

Růžena Kubovská, Jindřichův Hradec, 91 let

Jarmila Glaserová, Otín, 92 let

Marie Valentová, Jilem, 76 let

Petr Janeček, Jindřichův Hradec, 75 let



Třeboň

Karel Laňka, České Velenice, 80 let

Marie Tichavová, Suchdol nad Lužnicí, 91 let

Marie Mikešová, Třeboň, 89 let



Dačice

Marie Plachá, Heřmaneč, 87 let

Ludmila Krtková, Dačice, 91 let