Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy rozloučili…

Jindřichův Hradec

Zdeněk Posolda, Nová Bystřice, 64 let

Jarmila Mališová, Jindřichův Hradec, 82 let

Jiřina Novotná, Klášter u Nové Bystřice, 53 let

Marie Dvořáková, Klikov, 91 let

Otto Janák, Strmilov, 95 let



Třeboň

Jaroslav Bicek, České Velenice, 76 let

Helena Ranglová, Třeboň, 85 let



Dačice

Silvestr Gocala, Budeč, 85 let

Zdeněk Přibyl, Dačice, 78 let