Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy rozloučili…

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Jindřichův Hradec

Jiří Hanzl, Blažejov, 50 let

Rudolf Vondráček, Jindřichův Hradec, 88 let

Rudolf Kozel, Jindřichův Hradec, 77 let

Jan Štefl, Domašín, 90 let

Hana Dušková, Strmilov, 66 let

František Dušek, Jindřichův Hradec, 70 let

Jaroslav Bašta, Vlčice, 85 let



Třeboň

Milan Ludvík, Třeboň, 64 let

Josef Harazím, Třeboň, 83 let

Zdeněk Meškan, Třeboň, 75 let



Dačice

Jana Stejskalová, Dačice, 58 let

Jaroslav Březina, Budíškovice, 51 let

Josef Beseda, Hříšice, 63 let