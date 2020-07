V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Eleonora Nováková, Studená, 91 let

Josef Haluza, Slavonice, 75 let

Gertruda Látalová, Třeboň, 90 let

Miroslav Kuchyňka, Příbraz, 82 let

Jarmila Trachtová, Lomnice nad Lužnicí, 86 let