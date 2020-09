Jindřichův Hradec

Věra Starková, Stříbřec, 92 let

Jindřich Prágr, Lodhéřov, 70 let

Mgr. Jaroslav Kozlovský, Jindřichův Hradec, 77 let

Třeboň

RNDr. Vilém Zachleder, CSc., Třeboň, 75 let

Zdeňka Čurdová, Nová Hlína, 92 let

Vlasta Dlabinová, Nová Ves nad Lužnicí, 81 let

Dačice

Jan Krmníček, Dačice, 74 let

Karel Hronek, Dačice, 84 let

Jaroslava Brázdová, Český Rudolec, 87 let

Marta Mašková, Slavonice, 71 let