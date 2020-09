V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jindřichův Hradec

Antonín Fencl, Malíkov nad Nežárkou, 78 let

Marta Havlová, Kardašova Řečice, 79 let

Marie Gregorová, Jindřichův Hradec, 89 let

Bohumil Daňhel, Vlčetínec, 75 let

Božena Marýšková, Otín, 93 let

Jaroslava Štelnerová, Františkov, 85 let

Miroslav Balek, Oldřiš, 68 let