V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili…

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jindřichův Hradec

Hans Luft, Kunžak, 82 let

Věra Ševčíková, Praha, 74 let

Dana Hryzáková, Jindřichův Hradec, 60 let

František Novotný, Chlum u Třeboně, 87 let