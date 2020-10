V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jindřichův Hradec

Věra Neubauerová, Jindřichův Hradec, 76 let

Ivan Škoda, Jindřichův Hradec, 65 let

Marie Nechvátalová, Jindřichův Hradec, 94 let

Marie Bechyňová, Jindřichův Hradec, 74 let

Marta Randlová, Kardašova Řečice, 90 let