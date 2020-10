V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jindřichův Hradec

Františka Herynková, Staré Město pod Landštejnem, 96 let

Zdeňka Králová, Jindřichův Hradec, 92 let

Josef Dvořák, Horní Pěna, 71 let

Jaroslav Pecín, Jindřichův Hradec, 79 let

Věra Nawratová, Staré Město pod Landštejnem, 69 let

Blanka Macáková, Jindřichův Hradec, 96 let