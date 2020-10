V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jindřichův Hradec

Josef Valenta, Jindřichův Hradec, 83 let

Božena Kubátová, Nová Bystřice, 72 let

Miroslav Hroch, Nová Bystřice, 97 let

Miluše Beranová, Jindřichův Hradec, 85 let

Marie Knapíková, Jindřichův Hradec, 80 let

Jiří Šanda, Kostelní Radouň, 66 let

Jiří Trávníček, Dolní Lhota, 63 let

Vlasta Hávová, Jindřichův Hradec, 74 let

Václav Jaroš, Jindřichův Hradec, 81 let

Karel Šíma, Chlum u Třeboně, 68 let