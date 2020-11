V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jindřichův Hradec

Hana Hofmannová, Jindřichův Hradec, 76 let

Václav Vondrášek, Potočná, 90 let

Marta Hoyerová, Kardašova Řečice, 79 let

Bedřich Bednář, Polště, 70 let

Helena Statečná, Řehořinky, 66 let

Jan Kesl, Jindřichův Hradec, 77 let

Miroslav Šimánek, Novosedly nad Nežárkou, 80 let

Marie Tetíková, Rapšach, 64 let

Magda Vejnarová, Příbraz, 70 let