V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:



Jindřichův Hradec

Jana Hronová, Jindřichův Hradec, 74 let

Jiřina Volfová, Zdešov, 68 let

Ludmila Buchtová, Nová Včelnice, 77 let

Vladimír Kalina, Kardašova Řečice, 54 let

Jaroslav Vrzal, Jindřichův Hradec, 48 let

Jaroslav Šesták, Jindřichův Hradec, 65 let

Jan Zdařil, Lomnice nad Lužnicí, 65 let

Anneliese Lekešová, Nová Bystřice, 79 let

Miloslav Švejda, Jindřichův Hradec, 89 let

Alena Švejdová, Jindřichův Hradec, 84 let

Třeboň

Milada Šerá, Klec, 92 let

Zdeněk Jindra, Třeboň, 81 let

Vladimír Sovda, Suchdol nad Lužnicí, 59 let

Marie Fišperová, České Velenice, 71 let

Ján Karala, České Velenice, 59 let

Dačice

Vlastimil Matoušek, Nová Říše, 90 let

Kateřina Brtníková, Volfířov, 67 let

Věra Nováková, Slavonice, 81 let

Miloslav Straka, Dačice, 86 let

Jiří Dvořák, Hostkovice, 83 let

Vladimíra Budíčková, Český Rudolec, 75 let

Františka Kalinová, Slavonice, 88 let

Karel Novák, Český Rudolec, 87 let