Jindřichův Hradec

MUDr. Jaroslav Reich, Stráž nad Nežárkou, 67 let

Jan Wirkner, Jindřichův Hradec, 73 let

Jana Hronová, Jindřichův Hradec, 74 let

Třeboň

Anna Stellnerová, Staňkov, 87 let

Milena Chlupáčová, Třeboň, 62 let

Květoslava Valhová, Chlum u Třeboně, 41 let

Jaroslava Leštinová, Lomnice nad Lužnicí, 59 let

Marie Kopačková, Frahelž, 75 let

Marie Benischová, Dvory nad Lužnicí, 90 let

Petr Kubeš, Lomnice nad Lužnicí, 59 let

Ivan Hadač, Třeboň, 60 let

Vladimír Veselý, Suchdol nad Lužnicí, 74 let

Dačice

František Plachý, Dolní Bolíkov, 76 let

Leopold Kvasnička, Staré Hobzí, 63 let

Jiří Svoboda, Kostelní Vydří, 51 let

Karel Müller, Dačice, 52 let

Mgr. Bohumila Wolfová, Dačice, 79 let

Josef Konečný, Český Rudolec, 89 let

Marta Hrůzová, Knínice, 82 let

Josef Pavlíček, Dačice, 78 let

Marie Hejlíčková, Dačice, 66 let