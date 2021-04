Jindřichův Hradec

Jitka Maňourová, Jindřichův Hradec, 73 let

František Maršík, Jarošov nad Nežárkou, 76 let

Marta Kotěrová, Březina, 77 let

Vladimír Veselý, Suchdol nad Lužnicí, 74 let

Třeboň

Václav Pán, Žíteč, 62 let

Bohuslava Koldusová, Suchdol nad Lužnicí, 69 let

Miloslava Junková, Chlum u Třeboně, 92 let

Jozef Buday, Domanín, 75 let

Jiřina Polachová, Třeboň, 89 let

Dačice

Ing. Antonín Ferdan, Dačice, 66 let

František Beseda, Hříšice, 63 let

Marie Landová, Dačice, 95 let

Antonín Kalát, Písečné, 57 let

MUDr. Hubert Wolf, Dačice, 79 let

Helena Rosolová, Staré Hobzí, 77 let

Štefan Petöcz, Dačice, 85 let