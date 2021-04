V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Miroslav Vorma, Vlčice, 71 let

Zdeňka Krbová, Ratiboř, 96 let

Stanislav Janda, Chlum u Třeboně, 89 let

Anna Macháčová, Studená, 89 let

Libuše Jírová, Otín, 94 let