V uplynulých dnech jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Marie Kubů, Počátky, 72 let

Marie Opršálová, Jindřichův Hradec, 85 let

František Němeček, Lomnice nad Lužnicí, 73 let

Milada Šmejkalová, Dolní Skrýchov, 57 let

Jana Votrubová, Nová Včelnice, 77 let

Bohumil Kalina, Otín, 77 let

Věra Frühaufová, Jindřichův Hradec, 83 let