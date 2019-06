Technika asi nebyla nejlepší, či obsluha nezaučená, ale výsledek vypadá, jako když trávu ožvýkala zmlsaná záhumenková koza. Tráva, která se podařila oddělit, zůstala samozřejmě ležet na místě, ulici, či chodníku. Takže vítr odfouká, či přívalový déšť spláchne nepořádek za ty pracovní čety, které zřejmě nemají chuť něco udělat. Kanalizační šachty nebyly čištěné od doby, kdy se v Denisově ulici dělala kanalizace a to je asi před deseti lety. Suchá tráva při silném dešti ucpe kanalizaci docela a pak naši sousedi při křižovatce Denisovy ulice a ul. Archiváře Teplého budou mít nemilou zábavu.

Ono s tím pořádkem ve městě je to poslední dobou jaksi podivné. Dva dny před kladením věnců u památníku u sv. Jakuba ještě ležely suché věnce z loňského roku. Pietu místa doplňovaly prázdné lahve od tvrdého alkoholu.

No ale máme slíbeno, že se budeme moci za velké peníze koukat na hvězdárně k nebesům a nekoukat po tom, kolem čeho chodíme . Zřejmě sociální demokrati si také v Hradci říkají, že tam objevíme světlé zítřky. To asi převzali od svých předchůdců. Ti mi to slibovali od narození, ale pro obyčejné lidi se to nedotáhlo do konce. Fotografie z pietního místa si obyvatelé Hradce jistě rádi prohlédnou.

Jaroslav Novák, Jindřichův Hradec