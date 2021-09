„Jako barbarští řezníci střílí laně matky, jen pár dní a týdnů před tím, než kladou mláďata. Za zástřelné se rozdělují finanční odměny, takže lovící personál je k jatkám přímo vyzýván a finančně motivován,“ napsal v článku na svém blogu Mánek, podle něhož bylo letos takto zastřeleno 18 březích laní, vloni to byl poloviční počet. V příspěvku se opřel i do ministra životního prostředí Richarda Brabce, který je podle něj lesníky nazýván doktorem Mengelem.

Srovnání s nacismem

Správa NP Šumava to absolutně odmítá a rozhodla se bránit právní cestou. „Minulý týden podal ředitel trestní oznámení pro pomluvu na autora článku, který bez důkazů obviňuje vedení Správy NP Šumava a mají to nyní v rukou orgány činné v trestním řízení. Autor článku obviňuje naše zaměstnance bez jakýchkoliv důkazů a poukazuje na to, že oni spáchali trestný čin. Tohle si podle nás nemůže dovolit. Druhá věc je, že v tom článku je více věcí, kteří nás dehonestují, pracuje tam s nacistickými zločiny druhé světové války, což my považujeme za naprostou nechutnost. I to jak ministra nazývá Mengelem. Tohle by ve slušné společnosti nemělo vůbec zaznívat,“ okomentoval mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Čekal jinou reakci

O tom, že by NPŠ podalo trestní oznámení, Mánek zatím oficiálně neví, ale prý se ho nebojí. „Nedávno mně moji přátelé sdělili, že se v NP Šumava střílí mladé březí laně před pokládáním koloušků. Mluví se o tom široko daleko. Zásadně s tím nesouhlasím, proto jsem na svém blogu uvedl, co mně bylo sděleno, co je na Šumavě známo, jen se o tom nemluví nahlas,“ řekl Mánek, ale prý očekával od parku jinou reakci. Myslel si, že budou ze strany vedení NP Šumava, nebo ze strany Ministerstva životního prostředí, učiněny kroky, které tyto praktiky na Šumavě zastaví a že příští jaro se už nic takového na dít nebude. „Nebojím se trestního oznámení, protože policii předložím důkazy, že jsem žádný zákon neporušil. Naopak. Policii sdělím vše, co o aktuálních praktikách lovu jelení zvěře v NP Šumava vím,“ sdělil Mánek.

Dle informací Deníku se chystá trestní oznámení i na Správu NPŠ.

