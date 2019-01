Soběslav - Každému nálezci pokladu přísluší od odměna. S vyplacením se však nespěchá.

Poklad | Foto: Alena Šatrová

Když loni v červenci našel soběslavský důchodce František Dedek „plný hrnec peněz“ byla to velká sláva. Vždyť jejich původ zařadili historici až do roku 1620.

Všechna média chtěla toho šťastného muže, kterému se splnil sen snad každého člověka, poznat. Prožíval si svou chvíli slávy, ale již dávno splaskla. Jako by žádný poklad ani nebyl.

Stejně tak se k panu Dedkovi chovají i instituce. Odměnu, která každému poctivému nálezci za nahlášení a odevzdání historického nálezu patří, mu dosud nevyplatily.

Byť mu to musí být osobně velmi nepříjemné, na krajském úřadě se o ni už několikrát hlásil. Zatím ale dostal pouze sliby.

„Řekli mi, že do začátku prázdnin to vyřešní, je polovina měsíce a stále nic. Vůbec mi nejde o peníze, ona to závratná suma rozhodně nebude, ale o princip. Já když státu něco nezaplatím, tak mne bude uhánět a ještě mi připočítá penále. Je mi až hanba, že z nich tu odměnu musím tak tahat,“ říká František Dedek.

Vedoucí krajského odboru památkové péče Kamila Hrabáková sice přiznává, že dvanáct měsíců není pro vyplacení odměny běžnou normou, ale zároveň naznačila, že žádost o ocenění jaksi někde bloudila. „Prověřovali jsme odeslání žádosti o posouzení nálezu na akademii věd, nevíme, kde se nám ztratilo,“ řekla Deníku. Její kolega Patrik Červák ale včera úlohu akademie vyloučil.

„O znalecký posudek jsme žádali Národní muzeum již loni v září. Když jsme nedostali žádné vyrozumění, v květnu jsme je urgovali, ale řekli mi, že žádost nemohou najít,“ uvedl Červák.

O týden později, ale de facto po sedmi měsících, se z Národního muzea dozvěděl, že se žádost ztratila a aby se s oceněním obrátili na soukromého znalce. Ten má soběslavský poklad teprve od začátku měsíce.

Až jej ocení a své hodnocení přidají i historikové, vyjde konečná hodnota pokladu. Červák doufá, že do začátku září bude pan Dedek již vědět, jako cenu jeho poklad ze soběslavského staveniště má.

Loni našel téměř tři kilogramy mincí z počátku 17. století. Archeolog Rudolf Krajíc je zhodnotil jako cenný depot.