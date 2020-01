Scénu jako z hororového filmu připomínala novoroční noc v jedné z obcí na Dačicku. Kolem jedné hodiny noční na místo autem dorazil agresor, který si patrně chtěl vyřizovat účty.

Muž se nejprve vydal do druhého patra bytovky, kde kopal do dveří a hrubě přes ně nadával muži uvnitř. Hrozit mu měl zabitím a podřezáním, dveře ale zůstaly zamčené.

„Poté agresor sestoupil do prvního patra, kde opět začal kopat do dveří bytu. Zde mu otevřel muž. Agresor jej odstrčil a s kapesním zavíracím nožem v ruce vstoupil do chodby,“ popsala situaci mluvčí policie Hana Millerová. Násilník v chodbě muže z bytu udeřil pěstí do hlavy a s nožem stále v ruce na něj křičel, že jej zabije a že mu uřízne hlavu. Poškozenému se však z bytu podařilo prchnout.

Tím ale případ zdaleka neskončil. Násilník se nadále vypravil do ložnice, kde zaútočil na ženu.

V ložnici měl agresor napadnout ženu tak, že ji několikrát udeřil pěstí do hlavy, poté ji chytil za vlasy a povalil na zem, kde do ní kopal. Opět s nožem v ruce jí vyhrožoval, že jí uřízne ruce a podřeže ji. Toho měl zanechat až poté, co jej muž, který mu otevřel dveře, od ženy odtrhl. Žena mezitím utekla. Násilník se poté vrátil do auta, kterým odjel směrem na Dačice.

Na základě několika telefonátů na místo ihned dorazili dačičtí policisté. „Dne 2. ledna byl podezřelý muž, recidivista, zadržen policisty ze Znojma a eskortován do cely v hradecké policejní budově,“ popsala mluvčí Hana Millerová. Policejní komisař navrhl vzetí muže do vazby pro nebezpečné vyhrožování a porušování domovní svobody, vazba ale nebyla akceptována. Agresor je tak stíhán na svobodě a pokud mu soud uzná vinu, hrozí mu až pět let za mřížemi.