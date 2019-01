České Velenice – Až nekompromisní zásah policie a převoz do českobudějovické vazební věznice ukončily brutální násilí, kterého se nejméně čtvrt roku dopouštěl na své životní partnerce 48letý agresor z Velenicka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová zmínila, že obviněný poškozené sprostě nadával a opakovaně jí fackoval přes obličej i po celém těle. Často dostávala také pěstí. A to i v přítomnosti svých dvou nezletilých dětí. Dlouhodobý teror vygradoval minulý pátek. Tehdy žena opětovně schytávala facky, rány pěstí i kopance, vše doprovázely výhrůžky zabitím. Ani tím však ženino utrpení ještě zdaleka nekončilo.

„Muž mlátil ženu po celém těle i po hlavě koženým páskem s kovovou přezkou, který si vytáhl z kalhot. Přiložil poškozené na krk špičku nože a tahal jí za vlasy. Přitom ženě řekl, že si má vlasy ostříhat. Když to odmítla, přikázal jí, aby si klekla do vany, ve které byla napuštěna voda. Tam jí silou stlačil hlavu pod hladinu a držel ji tak několik sekund, až nemohla dýchat. Následně jí donutil, aby si sama ustřihla vlasy, které předtím měla až do poloviny zad. Pak znovu ženu přinutil, aby si klekla do vany a zde jí znovu hlavu tlačil pod hladinu, až na chvíli ztratila vědomí. Při tom jí vyhrožoval zabitím," popsala mluvčí s tím, že poškozená utrpěla četná zranění, s nimiž byla hospitalizovaná v budějovické nemocnici. Mimo jiné se jedná třeba o otřes mozku.

Policisté z obvodního oddělení v Suchdole nad Lužnicí v pondělí podezřelého zadrželi a umístili do cely. Zároveň rovnou podali státnímu zástupci návrh na vazbu, kterou okresní soud akceptoval.

Muž je tedy za mřížemi, kde počká na rozhodnutí soudu. Kriminalisté jej následně obvinili z trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Při prokázání viny mu hrozí až osm let vězení.