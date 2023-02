Akce Za pár kaček kilo běží od začátku prosince loňského roku. Do tohoto čtvrtka se do ní zapojila téměř stovka lidí, kterým není komfort zvířat lhostejný. „Částka, kterou nám dotyční přispěli, nám napomůže zafinancovat skokové navýšení energií a v tuto chvíli činí 19 000 korun. Jsme si vědomi toho, že každého z nás se zdražování týká. I proto si vážíme jakékoliv částky, kterou nám lidé přispějí, jelikož každá koruna se počítá," řekla za zoologickou zahradu pracovnice komunikace Eliška Dušková a dodala, že zoo ze srdce děkuje všem, kteří se do této chvíle zapojili a nadělili tak zvířatům teplo a světlo.

Roční zálohy na energie zoo narostly zhruba o 400 000 korun. Situace je o to složitější, že soukromé zařízení funguje bez jakýchkoliv dotací a musí si na svůj provoz samo vydělat. Majitelé se tak snaží ušetřit všemi způsoby. „Nechali jsme v zoo na vlastní náklady nainstalovat fotovoltaické panely. Výsledek tohoto rozhodnutí, doufejme, pocítíme již v letošním roce. Pro zachování pohody zvířat není možné nikde extra ušetřit, jelikož žádného z našich chovanců nemůžeme obléct do svetru a poprosit jej, aby vydržel do oteplení," poznamenala Eliška Dušková.

Venku je to drsný, říká klient hradecké noclehárny. Mladých bezdomovců přibývá

Zoo v Horní Pěně se i přes dramaticky rostoucí náklady na provoz snaží nabídnout návštěvníkům každoročně něco nového. Letos se tak příchozí mohou těšit na kompletně zpřístupněnou expozici papoušků ara. „Je doplněna lvíčky zlatohlavými a kotuly veverovitými. Novinkou v lesní části jsou pestře vybarvení satyři modrolící. Jedná se o horské bažanty, kteří se přirozeně vyskytují ve výšce až 4000 metrů nad mořem. Další novinkou jsou sysli obecní," vyjmenovala Eliška Dušková. V rámci chovatelské spolupráce areál Na Hrádečku na konci února opustí samec krkavce velkého a přesune se do zoo v Brně.

Jaro se blíží a zoologická zahrada už přivítala na svět také první letošní mláďata. „Na přelomu ledna a února se nám narodilo sedm kůzlat a jeden beránek ovce ouessantské. Tato mláďata prozatím ve výběhu vidět nejsou. Vzhledem k nízkým nočním, ale i denním teplotám zůstávají s matkami v teple zázemí," uvedla Eliška Dušková s tím, že před několika dny zasedl na snůšku vajec samec emu hnědého a bude je zhruba 50 dní zahřívat. Poté by se měla vylíhnout mláďata. Co nevidět by měly mít mláďata také drápkaté opice nebo lamy.

Do areálu Zoo Na Hrádečku mohou návštěvníci zavítat celoročně. Od listopadu do března je otevřeno denně vždy od 10 do 16 hodin.