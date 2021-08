Bohunka Goralíková, majitelka a provozovatelka bistra a kavárny Střapatá Bohunka, které sídlí na náměstí Míru v Jindřichově Hradci pozoruje, že lidé nechtějí sedět uvnitř podniku. „Dovnitř lidé prostě nezajdou. Mají ostych kvůli covidu, mají blok. Na zahrádce je pořád plno. Vloni touto dobou seděli hosté od rána uvnitř. Zahrádku jsme tedy přizpůsobili tak, aby tam bylo více místa,“ řekla provozovatelka. Za oběd v bistru Střapatá Bohunka zaplatíte přibližně 139 až 149 korun. „Lidé k nám chodí, protože ceny máme v centru na běžné úrovni. Od jedenácti hodin tu máme frmol,“ řekla k letošnímu létu.

Propad hostů oproti loňskému roku zaznamenal Ondřej Lebr, spolumajitel restaurace U Slunce v Třeboni. „Zákazníků přichází toto léto rozhodně méně. Vloni po lockdownu se do restaurací všichni nahrnuli, to přišlo lidí opravdu dost. Všichni s kým hovořím, vnímají nyní propad oproti loňsku,“ shrnul situaci. Podle Ondřeje Lebra je to dáno také například tím, že se změnilo chování lidí. „Nikdo neví, co bude na podzim. Večer místo, aby se zdrželi a popili déle, tak raději odejdou dříve. Lidé jedou v takovém důstojnějším režimu,“ domnívá se spolumajitel, který zároveň provozuje penzion U Slunce. Ten je podle něho obsazený zhruba stejně jako vloni.

Naopak v jindřichohradecké restauraci Jiskra si všímá provozní Zdeněk Matoušek, že zájemců přichází letos v létě více než vloni. Avšak letošní návštěvnost je zde horší než předloni.

„Lidé se asi tak nebojí jako v loňském roce, jsou po očkování, pomohlo nám počasí. Je to lepší než vloni, ale horší než předloni. Člověk je rád, že to tak je. Návštěvnost je oproti předloňskému roku nižší teď tak o patnáct až dvacet procent. Hygiena tu byla dvakrát za červenec,“ poznamenal Zdeněk Matoušek. Jaká bude návštěvnost na podzim, je však zatím otázkou. „Bojím se, jaké to bude na podzim. V srpnu bude samozřejmě hodně záležet na počasí, když bude pršet, tak na zahrádku hosté nepřijdou a dovnitř se jim nyní nechce,“ komentoval současný stav.