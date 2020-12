Zámecký park v Třeboni, který je prohlášený samostatnou národní kulturní památkou, udržují zaměstnanci zámku ve stejném režimu i v době nouzového stavu. Původní renesanční zahradu podle slov kastelána třeboňského zámku Víta Pávka založil Petr Vok z Rožmberka pod úrovní hladiny rybníka Nevděk, dnes známého rybníka Svět.

„V průběhu 19. století doznala zahrada několika změn, přičemž byla v poslední fázi přebudována do krajinářského parku, který po druhé světové válce získal spíše charakter městského parku, a ten se dnes snažíme upozaďovat a vracet areálu původní lesk a majestátnost,“ přiblížil kastelán.

Dalšími významnými majiteli byli podle něho Schwarzenbergové, kteří zakoupili poničené panství po třicetileté válce a v jejich majetku zůstala Třeboň až do roku 1947, ale již počátkem druhé světové války byli nacisty vyhnáni.

Podle kastelána byl zřejmě nejkrásnější pohled na zámecký park v závěru 19. století, kdy jej doplňovaly četné ornamentální záhony, na které se shlíželo z oken císařského zlatého sálu. Záhony zanikly v roce 1890, kdy se protrhla hráz Světa. Následná obnova parku. Ta ale nebyla tak precizní a velkolepá, jako před povodní. „Původní rožmberská zahrada byla počátkem 17. století menší, ale její součástí byl pro změnu dřevěný pavilon s nádhernými malbami, který zanikl počátkem třicetileté války, včetně přilehlého ovocného sadu“, přiblížil počátky kastelán.

Nyní je zámecký park součástí historického jádra, je spojnicí města, což vyžaduje denně provoz a úklid parku. Jenže chování některých lidí v parku se kastelánovi nezamlouvá.

Letos v červnu byl zámecký park slavnostně otevřený po devíti měsíční rekonstrukci cest a mobiliáře. „Byly zde asfaltové a betonové povrchy, které znemožňovaly přirozený přeliv vysoké podzemní vody mezi jednotlivými částmi šesti hektarového parku. Danou rekonstrukcí jsme tak navrátili park přírodě, vrátili mu částečně punc výjimečnosti a například novým rozmístěním laviček jsme návštěvníkům otevřeli nové pohledy průhledovými osami, které zakončuje renesanční a barokní architektura zámeckých paláců," vysvětlil Vít Pávek.

Jenomže podle kastelána někteří místní obyvatelé neberou v potaz fakt, že je park památkou. „Pro nás je důležité park chránit. V Třeboni je velké množství cyklistů a návštěvníků. Obávám se vždy v létě chvíle, kdy tu poběží parkem malé dítě a střetne se s naplno rozjetým cyklistou. Lidé tu mají kolo vést. Ale místní tu suverénně projíždí. Pak to vidí návštěvník cyklista a na kolo nasedne také. Městská policie nám pomáhá situaci řešit, ale zámecký park není majetkem města a strážníci řeší celé město,“ naznačil problém.

Připomněl i příběh paní, která hned v den slavnostního otevření zámeckého parku, v červnu, vytrhávala květiny i s kořeny, jiní lidé zanechávají na cestách psí exkrementy, jiní rozhazují odpadky do keřů, nebo celé domovní odpady do košů, stejně tak i lámání větví je téměř na denním pořádku. Park se podle kastelána od 90. let pravidelně uzamyká. "Začalo se tehdy, když se v parku vysadily tisové keře podél cest, ale do druhého dne byly všechny pryč," doplnil Vít Pávek. Uzamykání celého areálu chrání podle něho nejen park, ale i to nejcennější, co se ukrývá za zdmi zámku, ať již vzácný nábytek, nebo ještě vzácnější listiny v péči Státního oblastního archivu, který po válce navázal na více než 400 letou tradici archivnictví na Dlouhé chodbě za zatím nepřístupnou zámeckou kaplí.

Péče o park

Péče o zámecký park není podle Víta Pávka levnou záležitostí. "Nikdo nevidí potřebu pravidelného sečení, k němuž potřebujete bezpečné stroje i dostatek pohonných hmot, a konec konců i zaměstnanců. Provádíme potřebné hnojení trávníků, hrabeme listí, provádíme zdravotní ořezy stromů, zaléváme, vysazujeme nakoupené květiny i stromy, ale i platíme likvidaci odpadu,“ podotkl. Zaměstnanci se mimo jiné starají o zásobní zahradu s květinami, odkud berou květiny do váz a zdobí jimi interiéry.

Do péče zámku patří podle Víta Pávka také údržba nedaleké hrobky Schwarzenbergů a přilehlého šestnácti hektarového parku. Ten je, jak zmínil kastelán, více krajinářský, než-li ten zámecký uprostřed města. "O to spíš potřebuje důraznější péči o vzrostlé stromy. Ovšem i zde řada návštěvníků nedodržuje pravidla, neboť nedokáží k parku přistupovat s notnou pietou," doplnil.

Právě pro Schwarzenbergy měl třeboňský zámek důležitý význam. "Byl totiž jejich prvním trvale vlastněným sídlem v Čechách. Díky tomu k němu chovali patřičnou úctu a nestal se tak jejich reprezentačním palácem, jako například Hluboká, ale spíše soukromou rezidencí, což se odráží na jeho využití právě před sto lety," komentoval Vít Pávek. V letech 1895 až 1922 se do Třeboně sjížděla podle něho celá rodina, aby zde v kruhu rodinném oslavila svátky vánoční. Zámek si tuto tradici každoročně připomíná formou hraných prohlídek s vyzdobenými interiéry v duchu staročeských Vánoc, ale letos tomu tak být nemůže. "I přesto jsou alespoň nádvoří zámku vánočně nazdobená jako malá připomínka slavné historie," poukázal Vít Pávek.

Kastelán by rád zámek i hrobku návštěvníkům otevřel od ledna. Příští rok v prosinci plánuje zámek vánočně nazdobit.