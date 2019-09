Jako jedna ze zastánkyň změny územního plánu obchvatu v Kardašově Řečici reaguji na článek „V Kardašově Řečici chtějí obchvat města co nejdříve“, který byl otištěn v Jindřichohradeckém deníku dne 3. 9. 2019.

Téma obchvatu na zastupitelstvu v Kardašově Řečici přilákalo desítky občanů. | Foto: Dana Žižková

Souhlasím s tím, že město obchvat potřebuje. Nesouhlasím však s jeho trasou. Tento koridor se vytyčoval zhruba před 30ti lety a doposud se město tohoto návrhu drží. Nejenže by trasa obchvatu měla vést v těsné blízkosti zastavěných parcel na jihozápadním okraji Kardašovy Řečice, ale dokonce neproběhlo žádné jiné šetření o jeho překladu o 500 – 1000 metrů dál za město. Rozumím, že většina obyvatel bydlící v těsné blízkosti průtahu silnice I/23 městem obchvat vyžaduje co nejdříve, a že narůstající doprava ve městě je nepříjemná, nastává však otázka, proč tento hlavní tah z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí město Kardašova Řečice usiluje přemístit do zastavěné části města.