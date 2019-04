NÁZOR: Kytičku řidičům a řidičkám našich autobusů MHD

Jindřichův Hradec – Nejezdím příliš často do města naší MHD. K MUDr. Žižkovi a MUDr. Lázničkovi musím však do centra. Ještě že to nebývá tak často.

Zpět domů jsou ovšem spoje přesyceny zástupy seniorů, zhusta nad 80 – 85 let. Patřím do této jen nerad zmiňované kategorie již blížící se devadesátky… A ty nešťastné pondělky bývají jako naschvál přeplněny uživateli služeb MHD. Tak tomu bylo i v pondělí 18. března… Málem jsem se lekl fronty u spoje č. 11 v 10.57 hodin. Vzpamatoval jsem se až klidným zjevem a účastným vlídným slovem pana řidiče středního věku tohoto spoje. Ano, jsem doma ve své základní životní filozofii, totiž že jistě „JSME LIDÉ, MUSÍME SI POMÁHAT!“ Poděkoval jsem mu za laskavost a ochotu a poprosil jej o jméno, abych mohl ono poděkování potvrdit rovněž v regionálním tisku. Na diskuze opravdu nebyl ani čas, ani vhodný prostor. Ukázal mi však na „profesku“ vpravo nad volantem a ještě s určitostí zopakoval jméno. Bohužel, byl jsem „dvakrát bez“ – zrovna bez dioptrických brýlí na dálku a bez „sluchadel“, lidově zvaných naslouchátka, byl jsem doslova hluchý. Později jsem se dozvěděl, že pan řidič se jmenuje Zdeněk Koláček. Děkuji! Za jízdy na Vajgar jsem měl možnost přímo vidět a posoudit (jako bývalý tankista) řidičovu CENTIMETROVOU přesnost, se kterou se prodíral předpoledním provozem, samozřejmě bez újmy na vozidle vlastním, i protijedoucích a směr měnících vozidlech, jichž bylo bohatě. Vyznal jsem mu v duchu úctu… Mé vyznání úcty náleží rovněž ŽENÁM – ŘIDIČKÁM MHD. Jsou probuzením do „nových zítřků“ v situaci, kdy už mužská složka dopravy početně nestačí pokrýt potřeby života. Opětně díky i jim, všem tedy v dopravě patří kytička jako naše spoluúčast a úcta. Gabriel Petluš

