Slovo propast symbolizuje trhliny ve vztazích. Ať už svoje životy žijeme sebe soustředěněji, stane se, že se čas od času před nějakou tou životní propastí, ať už vlastní vinou či řízením shůry, ocitneme. Každý děláme chyby, odbočujeme z cesty, občas prostě před tou propastí skončíme, důležité však je, abychom našli most, přes který se bezpečně dostaneme na druhou stranu. Často na to potřebujeme blízkou osobu, někoho, kdo stojí při nás. Má kniha je právě o těch propastech, hledání a budování mostů, které nás bezpečně dostanou přes propast.

V mém příběhu figurují tři sestry. Každá je naprosto z jiného těsta. Přestože mají odlišené povahy, názory hodnoty, spojuje je silná sesterská láska. Díky ní jsou schopny přestát i těžké chvíle, ony pomyslné propasti – trhliny ve vztazích, které jistě všichni známe ze svých životů. Každá sestra problémy řeší po svém a ačkoli na to jde každá jinak, uvědomí si, že pouze spojením sil a vzájemnou pomocí, dokáží problémy zvládnout.

Jak už to bývá, impuls napsat knihu přijde náhle. Většinou je inspirací drobná událost, jedna věta či člověk, který mi náhle vstoupí do života. V tomto případě šlo o reálnou nehodu, která se stala ve škole, kde učila moje sestra. Když mi emotivní příběh doma vyprávěla, otřásl mnou natolik, že jsem podobnou situaci vykonstruovala v knize.

Co vás přivedlo k napsání knihy?

Tohle je moje letošní třetí kniha. Právě teď je na pultech. Celkem je to mé 15. dítě. Napětí, spletité vztahy, tajemství, humor, emoce, láska…

Nedávno jste vydala Případ čurací panny. Teď Propast. Kolikáté je to dílo?

Jindřichohradecká spisovatelka Jitka LudvíkováZdroj: Jitka LudvíkováRomán Propast je strhující příběh tří sester plný lásky, bolesti a nečekaných zvratů. Sylva je mladá učitelka a má těsně před svatbou. Klára, matka desetiletého Martina, se svým druhým manželem čeká další dítě. Linda, nejmladší ze sester a umělkyně, si užívá svobody. Každá vede svůj vlastní život, každá je jiná. Jedno však mají společné – od dětství drží spolu. Jedna na druhou se může spolehnout, jedna druhé vždy podá pomocnou ruku. Věří, že to tak bude navěky, ale osud před ně postaví těžkou zkoušku. Sestry zjišťují, že existuje jen jediná cesta, jak všechno dát zase dohromady… A tou je pomsta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.