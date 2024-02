Tragická nehoda u Vranína na celé odpoledne uzavřela silnici

Silnice z Vranína na Třeboň má podle odborníků na dopravu vzhledem k dnešní hustotě provozu nedostatečnou kapacitu i problematické vedení. „V tomto místě se stala už řada smrtelných dopravních nehod. Silnice je celkově nevyhovující, je tam nepřehledný horizont a několik směrových oblouků za sebou. V těch místech není v podstatě možné bezpečně předjíždět a tím trochu trpí psychika řidiče. To ale samozřejmě nikoho neomlouvá,“ zhodnotil situaci Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP. Řešení nebezpečného úseku už je ale v dohlednu. Nebezpečná silnice se totiž do několika let dočká přeložky, která naváže na právě budovanou novou trasu silnice I/34 Lišov – Vranín. „Po dokončení lišovského obchvatu plánuje Ředitelství silnic a dálnic na tuto stavbu navázat akcí I/34 Vranín – Třeboň. Ta by měla vyřešit problém se současným nevyhovujícím vedením silnice I/34,“ upřesnil za ŘSD v Českých Budějovicích Adam Koloušek. Nová silnice dostane hned tři jízdní pruhy, prostřední pás bude střídavě sloužit vždy jednomu jízdnímu směru pro předjíždění. Zahájení stavby je v plánu v roce 2028 a hotovo by mělo být v následujícím roce.